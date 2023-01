Il segreto della scienza per invecchiare più lentamente

MeteoWeb

Che protegga da una vasta gamma di malattie è risaputo, ma secondo gli scienziati l’esercizio fisico può essere il più potente intervento antietà conosciuto. Tuttavia, mentre l’attività fisica può migliorare la salute durante l’invecchiamento, i suoi effetti benefici inevitabilmente diminuiscono. I meccanismi cellulari alla base della relazione tra esercizio fisico, fitness e invecchiamento rimangono poco conosciuti.

In un articolo pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences, i ricercatori del Joslin Diabetes Center hanno studiato il ruolo di un meccanismo cellulare nel migliorare la forma fisica attraverso l’esercizio fisico. Gli esperti hanno identificato un intervento antietà che ha ritardato il declino dovuto all’invecchiamento nell’organismo modello. Le scoperte degli scienziati aprono la porta a nuove strategie per promuovere la funzione muscolare durante l’invecchiamento.

“L’esercizio fisico è stato ampiamente utilizzato per migliorare la qualità della vita e per proteggere dalle malattie degenerative, e negli esseri umani, un regime di esercizio a lungo termine riduce la mortalità generale“, ha detto l’autore co-corrispondente T. Keith Blackwell, ricercatore senior e capo sezione di Islet Cell and Regenerative Biology a Joslin. “I nostri dati identificano un mediatore essenziale della reattività all’esercizio e un punto di ingresso per gli interventi per mantenere la funzione muscolare durante l’invecchiamento“.

L’esercizio fisico e la funzione mitocondriale

Quel mediatore essenziale è il ciclo di frammentazione e riparazione dei mitocondri. Si tratta delle strutture specializzate, o organelli, all’interno di ogni cellula responsabile della produzione di energia. La funzione mitocondriale è fondamentale per la salute e l’interruzione delle dinamiche mitocondriali, il ciclo di riparazione dei mitocondri disfunzionali e il ripristino della connettività tra gli organelli produttori di energia. Inolter, è stata collegata allo sviluppo e alla progressione di malattie croniche legate all’età, come le malattie cardiache e diabete di tipo 2.

“Quando percepiamo che i nostri muscoli subiscono un modello di affaticamento e ripristino dopo una sessione di esercizi, stanno subendo questo ciclo dinamico mitocondriale“, ha detto Blackwell. “In questo processo, i muscoli gestiscono le conseguenze della richiesta metabolica dell’esercizio e ripristinano la loro capacità funzionale“.

“Abbiamo stabilito che una singola sessione di esercizio induce un ciclo di affaticamento e recupero della forma fisica che è parallelo a un ciclo di ricostruzione della rete mitocondriale”, ha affermato la ricercatrice Juliane Cruz Campos, borsista postdottorato presso il Joslin Diabetes Center. “L’invecchiamento ha smorzato la misura in cui ciò si è verificato e ha indotto un parallelo declino della forma fisica. Ciò ha suggerito che le dinamiche mitocondriali potrebbero essere importanti per mantenere la forma fisica e possibilmente per migliorare la forma fisica con un periodo di esercizio”.

Allungare la durata della vita con l’esercizio fisico

“Un obiettivo importante nel campo dell’invecchiamento è identificare interventi che non solo allunghino la durata della vita, ma migliorino anche la salute e la qualità della vita“, ha affermato Blackwell, che è anche professore di genetica presso la Harvard Medical School. “Negli esseri umani che invecchiano, il declino della funzione muscolare e della tolleranza all’esercizio è una delle principali preoccupazioni che porta a una sostanziale morbilità. I nostri dati indicano punti di intervento potenzialmente fruttuosi per prevenire questo declino, molto probabilmente insieme ad altri aspetti dell’invecchiamento. Sarà di grande interesse determinare in che modo la plasticità della rete mitocondriale influenza la forma fisica insieme alla longevità e alle malattie associate all’invecchiamento negli esseri umani”.