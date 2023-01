Ambientalista distrugge l’allarmismo sulla “sesta estinzione di massa”: la verità su specie, habitat e biodiversità

MeteoWeb

Michael Shellenberger è un ambientalista e attivista del clima, fondatore e presidente di Environmental Progress, organizzazione di ricerca e politiche che combatte per l’energia pulita e la giustizia energetica. Nel 2008, è stato anche nominato “Eroe dell’Ambiente” dalla rivista Time. In un articolo, affronta il tema dell’allarmismo ambientale diffuso sui media, in particolare facendo riferimento alle affermazioni che Paul Ehrlich, biologo della Stanford University, ha fatto di recente a CBS News.

Sul giornale americano, degli scienziati hanno affermato che gli esseri umani stanno causando una “sesta estinzione di massa” e che avremmo bisogno dell’equivalente di cinque pianeti Terra affinché tutti gli esseri umani possano vivere agli attuali livelli occidentali. “No, l’umanità non è sostenibile per mantenere il nostro stile di vita, il tuo e il mio“, ha affermato Ehrlich. “Fondamentalmente, per l’intero pianeta, avremmo bisogno di altre cinque Terre. Non è chiaro da dove verranno”.

“Entrambe le affermazioni sono sbagliate e sono state ripetutamente smentite nella letteratura scientifica sottoposta a revisione paritaria”, evidenzia Shellenberger.

L’impronta ecologica

“L’affermazione che “altre cinque Terre” sono necessarie per sostenere l’umanità deriva da qualcosa chiamato calcolo dell’impronta ecologica. L’ho sfatato 10 anni fa con un gruppo di altri analisti e scienziati, tra cui il capo scienziato di The Nature Conservancy, in una rivista scientifica sottoposta a revisione paritaria, PLOS Biology”, continua Shellenberger. “Abbiamo scomposto le sei misure che compongono l’Impronta ecologica e abbiamo scoperto che cinque delle sei, compresi cibo e silvicoltura, erano in pareggio o in eccedenza. L’unica cosa fuori equilibrio erano le emissioni di carbonio dell’umanità. Ma ridurre le emissioni di carbonio non richiede né che le nazioni ricche diventino povere né che le nazioni povere rimangano povere. Piuttosto, richiede semplicemente che ci muoviamo verso fonti energetiche che producono meno emissioni di carbonio, vale a dire il gas naturale e il nucleare”.

“A suo merito”, evidenzia l’ambientalista, “la CBS nota quanto Ehrlich si sia sbagliato nel corso degli anni. “L’allarme lanciato da Erlich nel 1968 avvertiva che la sovrappopolazione avrebbe innescato una carestia diffusa. Su questo si sbagliava. La Rivoluzione Verde ha nutrito il mondo”, ha osservato Scott Pelley di CBS News.

Shellenberger contro l’allarmismo sulla “sesta estinzione di massa”

Ma Shellenberger fa notare come sia sbagliato anche parlare di una “sesta estinzione di massa” a causa dell’uomo. “Per causare una “estinzione di massa”, gli umani dovrebbero spazzare via il 75-90% di tutte le specie sulla Terra. L’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN), il principale organismo scientifico che monitora le specie, afferma che solo il 6% delle specie è in pericolo di estinzione, il 9% è in pericolo e il 12% è vulnerabile a diventare in pericolo. Inoltre, l’IUCN ha stimato che solo lo 0,8% delle 112.432 specie di piante, animali e insetti all’interno del suo set di dati si è estinto dal 1500. Questo è un tasso di meno di due specie perse ogni anno per un tasso di estinzione annuale dello 0,001%”, scrive l’ambientalista.

“L’enorme aumento della biodiversità durante gli ultimi 100 milioni di anni supera enormemente le specie perse nelle passate estinzioni di massa. Il numero di generi, una misura della biodiversità più potente del solo conteggio delle specie, è quasi triplicato nel corso di questo periodo di tempo. Dopo ciascuna di queste ultime cinque estinzioni di massa, la biodiversità nei reperti fossili scende tra il 15 e il 20%. Ma ogni estinzione è seguita da una crescita molto più grande. Emerge che gli ambientalisti sono abili nel mantenere piccole popolazioni di animali, dai pinguini dagli occhi gialli della Nuova Zelanda ai gorilla di montagna dell’Africa centrale. La vera sfida è espandere le dimensioni delle loro popolazioni”, spiega.

Conservazione dell’habitat

Shellenberger afferma anche come non sia “vero che l’umanità non è riuscita a conservare l’habitat”. “Entro il 2019, è stata protetta un’area della Terra più grande dell’intera Africa, un’area che equivale al 15% della superficie terrestre del pianeta. Il numero di aree protette designate nel mondo è passato da 9.214 nel 1962 a 102.102 nel 2003 a 244.869 nel 2020. Infatti, nelle nazioni ricche di tutto il mondo, le zone selvagge stanno tornando, grazie all’uso più efficiente della terra per la produzione di cibo in generale e di carne in particolare. Gli esseri umani utilizzano circa la metà della superficie terrestre libera dai ghiacci della Terra. Di quella metà, ne usiamo circa la metà per la produzione di carne, che è una delle maggiori minacce per le specie in via di estinzione. Ma la quantità di terra utilizzata dagli esseri umani per la carne è diminuita in modo massiccio negli ultimi decenni, di quasi un’area delle dimensioni dell’Alaska”.

Dunque, “se non stiamo creando una “sesta estinzione di massa” o consumando “cinque Terre”, perché così tante persone credono che lo stiamo facendo?”, conclude Michael Shellenberger.