Notte gelida in Sicilia, la prima neve della stagione imbianca Piazza Armerina | FOTO e VIDEO

Un minimo in quota, isolato sull’Europa meridionale e con contributo di aria fredda, sta determinando un marcato peggioramento. L’area di bassa pressione al suolo sull’Adriatico centrale favorisce l’intensificarsi della ventilazione nord-orientale ed una diminuzione delle temperature con conseguenti nevicate fino a bassa quota.

Piazza Armerina, nell’Ennese, è tra le località imbiancate dalla prima neve della stagione: le immagini a corredo dell’articolo, di David Cartarrasa, mostrano i fiocchi nella località siciliana, ricoperta dal manto bianco in breve tempo. La temperatura minima è stata di 0°C nella notte.

