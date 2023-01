Sima: con lo sciopero dei benzinai e la riduzione dei consumi effetti positivi per ambiente e salute

MeteoWeb

Lo sciopero dei benzinai, se tradotto in un minor consumo di carburanti, potrebbe giovare all’ambiente e alla salute umana: lo afferma la Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) che diffonde oggi i dati sull’inquinamento prodotto dai carburanti nel nostro paese.

“E’ notorio che le automobili ogni giorno utilizzate dai cittadini per i propri spostamenti generano emissioni nocive – spiega il presidente Alessandro Miani – L’elemento principale prodotto dai motori a combustione è l’anidride carbonica (CO 2 ), ma c’è anche il CO, ossia il monossido di carbonio, sostanza velenosa particolarmente pericolosa per la salute umana, gli NOx, ovvero gli ossidi di azoto, l’anidride solforosa (SO2) e gli idrocarburi incombusti (HC)”.

In Italia il settore dei trasporti privati è direttamente responsabile del 25% delle emissioni di CO 2 in atmosfera, oltre a pesare per il 46-50% delle emissioni di Ossidi di Azoto – calcola Sima – Solo nel 2019, prima della pandemia, le autovetture private hanno generato un totale di 105 miliardi di tonnellate di CO 2 .

“Il traffico veicolare nel suo complesso, e le sue ripercussioni su ambiente, inquinamento e salute umana, ha un impatto in termini di costi per anni di vita persi ogni anno nel nostro Paese compreso tra i 24 ed i 34 miliardi di euro,” conclude il presidente Miani.