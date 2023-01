Smog: arriva la prima domenica ecologica dell’anno a Roma

MeteoWeb

Scatta la prima domenica ecologica dell’anno con limitazioni al traffico e all’uso di alcuni dei mezzi di trasporto privati a Roma. L’8 gennaio, si legge in una nota del Comune di Roma, “in esecuzione della deliberazione di Giunta Capitolina n. 371 del 10 novembre 2022, inerente provvedimenti per la prevenzione e il contenimento dell’inquinamento atmosferico, tra i quali la limitazione programmata della circolazione veicolare nelle cosiddette “Domeniche ecologiche”, e della Memoria di Giunta n. 57 del 20 ottobre 2022, con Ordinanza del Sindaco n.1 del 3 gennaio 2023, nella giornata di domenica 8 Gennaio 2023, nell’orario: 7.30 – 12.30 e 16.30 – 20.30, si dispone: A) di limitare la circolazione veicolare a tutti i veicoli a motore nell’area del territorio di Roma Capitale delimitata dal perimetro coincidente con quello della nuova Z.T.L. “FASCIA VERDE” anche se forniti di permesso di accesso e circolazione nelle Zone a Traffico Limitato; B) di intensificare sull’intero territorio comunale i controlli per l’accertamento del rispetto delle norme relative al divieto di combustione all’aperto”.

Dal divieto di circolazione veicolare, “sono derogate/esentate – tra le altre – le seguenti categorie: veicoli a metano, GPL, a trazione ibrida e a trazione elettrica; veicoli ad accensione comandata dotati di un doppio sistema di alimentazione “BI-FUEL” (benzina-GPL o benzina-metano) anche trasformati, marcianti con alimentazione a GPL o metano e appartenenti alla classe di omologazione “EURO 3″ e successive; autoveicoli ad accensione comandata (alimentati a benzina)”EURO 6”; ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi “EURO 2” e successivi; motocicli a 4 tempi “EURO 3″ e successivi. L’elenco completo delle esenzioni/deroghe al divieto di circolazione – conclude la nota del Comune di Roma – è contenuto nel testo integrale dell’ordinanza pubblicato sul portale web di Roma Capitale all’indirizzo: www.comune.Roma.it”.

Le prossime domeniche ecologiche sono previste il 5 febbraio e il 26 marzo 2023.