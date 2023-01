MeteoWeb

Migliora la qualità dell’aria secondo le previsioni di Arpae, determinando la cessazione dell’emergenza smog in Emilia-Romagna.

Da domani, 5 gennaio, tornano in vigore le misure ordinarie di limitazione della circolazione. L’allerta era stata diramata il 2 gennaio per tutte le province, in considerazione del superamento dei livelli delle polveri sottili.