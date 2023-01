Smottamento nell’Imperiese: case e un agriturismo isolati

MeteoWeb

Smottamento di oltre 10mila metri cubi nell’Imperiese, che potrebbe avere avuto origine dalle piogge dei giorni scorsi. L’evento si è verificato al confine con il Comune di Badalucco, in alta valle Argentina, nell’entroterra di Taggia e da ieri sono isolati due abitazioni e un agriturismo. Il sindaco di Montalto, Mariano Bianchi, ha emesso un’ordinanza di chiusura della strada Poggio di Marò, sulla cui sovrastante parete ieri si è verificato lo smottamento, ancora in movimento. Il provvedimento è scattato stamani al termine di un sopralluogo tecnico.

“Al momento non si riesce ancora a quantificare il danno – avverte Bianchi – ma basti pensare, che solo di oneri di rimozione per la discarica, abbiamo preventivato circa 150mila euro. Come spesa iniziale ci siamo attivati con un debito fuori bilancio di 50mila euro per gli incarichi ai tecnici e per la ditta. Siamo in costante collegamento con l’assessore regionale Giampedrone e con il responsabile regionale della Protezione Civile Stefano Vergante”.

Dal sopralluogo è emerso che oltre all’opera di pulizia e bonifica della strada, per mettere in sicurezza la parete sarà necessario disgaggiare altri metri cubi di materiale roccioso e di terra, ma non è possibile procedere subito, per il rischio di intasare l’alveo del sottostante torrente. “Al momento è difficile compiere delle valutazioni più complesse – spiega il sindaco di Badalucco Matteo Orengo -. Il versante è ancora in movimento. Bisogna anche capiRe come muoversi per una richiesta danni, non potendo aprire un procedimento di calamità naturale”.

Gli amministratori, assieme alla Regione Liguria, stanno ora cercando di capire come ottenere un finanziamento per procedere alla costosa messa in sicurezza del versante.