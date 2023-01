Il Soccorso Alpino fa volare la Befana all’Ospedale dei Bambini e a Petralia Sottana

MeteoWeb

Dopo la calata dei Babbo Natale all’Ospedale pediatrico “Giovanni Di Cristina” di Palermo, il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano farà volare la Befana in due occasioni.

Il 5 gennaio a partire dalle ore 10 toccherà al nosocomio palermitano nel cui cortile interno verrà allestita una teleferica attraverso la quale scenderà un tecnico di lascerà scivolare in sella ad una scopa con un sacco pieno di caramelle da distribuire ai piccoli degenti.

Il 6 gennaio a partire dalle ore 18 la stessa operazione sarà ripetuta, ma in maniera più spettacolare, a Petralia Sottana. Nel paese madonita, infatti, la teleferica sarà allestita tra il punto più alto del campanile della Chiesa Madre e la piazza del Belvedere. Anche in questo caso in sella ad una scopa ci sarà una Befana con un sacco colmo di caramelle da distribuire ai bambini.