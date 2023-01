Il Soccorso Alpino fa volare la Befana a Petralia Sottana | FOTO

MeteoWeb

La Befana del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano vola a Petralia Sottana (Palermo). Grazie ad una teleferica allestita tra il punto più alto del campanile della Chiesa Madre e piazza Duomo, una volontaria del SASS in costume e in sella alla classica scopa ha “sorvolato” la piazza lanciando caramelle ai bambini che aspettavano col naso all’insù. L’iniziativa rientra nella manifestazione “E’ arrivata la Befana” organizzata dal Comune di Petralia Sottana in collaborazione con la parrocchia di Maria SS Assunta.

Ieri mattina la stessa scena si era vista all’Ospedale pediatrico “Giovanni Di Cristina” di Palermo, in questo caso con due Befane, per offrire un momento di gioia e spensieratezza ai piccoli degenti che affollano i reparti a causa dell’influenza.