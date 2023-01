SpaceX lancia 40 satelliti OneWeb, domani 51 Starlink

MeteoWeb

Le costellazioni satellitari per i servizi internet continuano a crescere: SpaceX ha lanciato dalla base di Cape Canaveral in Florida altri 40 nuovi satelliti di OneWeb, il servizio di connessioni pensato per le aziende, mentre nella base californiana di Vandenberg altri 51 Starlink sono in attesa del liftoff.

Il lancio OneWeb è stato effettuato con un razzo Falcon 9 di SpaceX, partito alle 05:50 ora italiana e si è concluso in poco più di 90 minuti con il rilascio dei satelliti in orbita a 600 km di quota. La costellazione sale così a 544 unità in orbita, rendendo molto vicina la soglia dei 588 satelliti con cui il servizio potrà considerarsi pienamente operativo.

Quello avvenuto poche ore fa è stato il 2° dei 4 lanci commissionati a SpaceX dopo che l’invasione dell’Ucraina ha portato allo stop dei lanci forniti dall’operatore europeo Arianespace usando razzi russi Soyuz.

Sulla costa californiana era in programma quasi in contemporanea il liftoff di un altro Falcon 9 con a bordo 51 satelliti Starlink, servizio internet gestito da SpaceX, ma la missione è stata rinviata di un giorno a causa del maltempo. Un nuovo tentativo è in programma per questa notte, alle 05:02 ora italiana, e un eventuale successo porterebbe la costellazione Starlink a raggiungere quota 3.717.