E’ arrivata in queste ore in Spagna la tempesta “Gerard“, la 7ª della stagione, anticipando la tempesta “Fien“. Le avverse condizioni meteo associate colpiranno in particolare la metà settentrionale della penisola, con forti venti, pioggia, freddo e neve. Secondo le previsioni dell’AEMET, l’agenzia meteorologica spagnola, sono a rischio circa 40 province in tutto il Paese.

A Madrid le autorità hanno diramato l’allerta meteo rossa per forti venti: sono attese raffiche fino a 60 km/h.