Spazio: ASI firma memorandum con l’agenzia algerina ASAL

In occasione della visita del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni in Algeria, sarà firmato anche un Memorandum d’Intesa tra l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e l’Agenzia Spaziale algerina (ASAL). Il Memorandum viene concluso nel quadro del Trattato sui principi che governano le attività degli Stati in materia di esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico compresa la Luna e gli altri corpi celesti.

Le aree di cooperazione includono le scienze dello spazio e l’esplorazione spaziale, la tecnologia applicata allo spazio, l’osservazione della terra e la formazione. Firmeranno per la parte italiana il Presidente dell’ASI, Giorgio Saccoccia e per la parte algerina il Direttore Generale dell’ASAL Azzedine Oussedik.