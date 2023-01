Spazio: USA e Giappone firmeranno accordo di cooperazione

MeteoWeb

Stati Uniti e Giappone firmeranno un nuovo accordo di cooperazione nel settore dello Spazio: lo ha annunciato il segretario di Stato USA, Antony Blinken.

I due Paesi sigleranno l’intesa questa settimana, secondo quanto reso noto durante una conferenza stampa congiunta dopo una riunione ministeriale 2+2 Esteri e Difesa. “Stiamo costantemente espandendo gli orizzonti della nostra cooperazione anche oltre il nostro pianeta. Più avanti, in questa settimana, il ministro degli Esteri giapponese e io firmeremo un nuovo accordo sulla cooperazione USA-Giappone nello Spazio. Questo accordo coprirà tutto, dalla ricerca congiunta al lavoro insieme per far atterrare la prima donna e la prima persona di colore sulla Luna,” ha spiegato Blinken.

La conferenza stampa congiunta si è tenuta dopo la riunione del Comitato consultivo per la sicurezza USA-Giappone.

Tra le altre cose, è stato concordato che gli attacchi da o all’interno dello Spazio contro entrambi i Paesi potrebbero portare all’invocazione dell’Articolo 5 del loro trattato bilaterale, ha sottolineato Blinken durante la conferenza stampa: “Abbiamo convenuto che gli attacchi da, verso o all’interno dello Spazio rappresentano una chiara sfida e abbiamo affermato che, a seconda della natura di tali attacchi, ciò potrebbe portare all’invocazione dell’articolo cinque del nostro trattato di sicurezza Giappone-USA“.