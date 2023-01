Lo spettacolo delle foto NASA nell’ultimo dei Giorni della Merla: caldo al Nord, quanta neve in Slovenia e Croazia!

MeteoWeb

Ultimo dei Giorni della Merla condizionato dal caldo anomalo oggi al Nord Italia complice il foehn alpino: la temperatura ha raggiunto +16°C ad Aosta, +15°C a Desenzano del Garda, +14°C a Genova, Firenze, Perugia e Sondrio, +13°C a Bolzano e Pisa, +12°C a Torino, Verona, Trieste, Padova, Trento, Rovereto e Merano, +11°C a Milano, Bologna, Bergamo, Ferrara, Vicenza, Cervia, Asti, Cuneo e Varese.

Clima più fresco e invernale al Sud, con qualche pioggia in Puglia, Calabria e Sicilia. Ad illustrare le condizioni meteorologiche di oggi in Italia sono in modo magistrale le immagini MODIS scattate dal satellite Aqua della NASA che pubblichiamo nella fotogallery scorrevole in alto.

Nelle immagini è visibile molto chiaramente l’esteso innevamento non solo su Alpi e Appennini, ma anche in Slovenia e Croazia dove la neve è particolarmente abbondante su gran parte del territorio nazionale dei due Paesi balcanici al confine con Trieste. Uno spettacolo davvero straordinario.