Squali e razze a rischio estinzione nelle barriere coralline

Quasi due terzi delle specie di squali e razze della barriera corallina in tutto il mondo sono a rischio estinzione secondo quanto riporta uno studio da Nature Communications. I risultati suggeriscono che il rischio di estinzione degli squali e delle razze della barriera corallina, come percentuale delle specie minacciate, è quasi il doppio di tutte le 1.199 specie conosciute di squali e razze. I risultati evidenziano la necessità di un’azione di conservazione immediata per queste specie attraverso protezioni locali, gestione e applicazione della pesca e aree marine protette.

Barriera corallina: squali fondamentali per l’ecosistema

Le barriere coralline sono uno degli ecosistemi più a rischio a causa dei cambiamenti climatici globali. Gli squali e le razze sono fondamentali per il funzionamento degli ecosistemi della barriera corallina e coprono una serie di nicchie ecologiche; dai filtratori ai predatori apicali. Sebbene la pesca eccessiva sia stata precedentemente attribuita a forti cali in alcune popolazioni, ci sono ancora dubbi sullo stato globale di squali e razze che vivono nelle barriere coralline. Utilizzando la Lista rossa delle specie minacciate dell’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN), Samantha Sherman e colleghi hanno valutato il rischio di estinzione di tutte le 134 specie di squali e razze associate alla barriera corallina. Hanno anche confrontato il loro stato con tutte le altre specie di barriera corallina. Gli autori hanno scoperto che il 59% delle specie di squali e razze della barriera corallina sono minacciate di estinzione, come il topeshark pinna bianca e il whipray coach, rendendoli il gruppo più minacciato al mondo, oltre ai mammiferi marini.

La pesca eccessiva è la principale minaccia

Hanno anche scoperto che la pesca era la principale minaccia per queste specie, aggravata dalla perdita di habitat e dal cambiamento climatico. Il rischio di estinzione è risultato maggiore per le specie di grandi dimensioni ampiamente distribuite, come lo squalo toro e la manta della barriera corallina, entrambe presenti nelle acque di oltre 60 paesi. Il rischio di estinzione era anche maggiore nelle nazioni con una maggiore pressione sulla pesca e una governance più debole, come Brasile, Tanzania e Indonesia.

I risultati suggeriscono che senza azioni per migliorare la conservazione di squali e razze sulle barriere coralline, il declino potrebbe avere gravi conseguenze per la salute delle barriere coralline e per le centinaia di milioni di persone nelle comunità costiere che dipendono da esse.