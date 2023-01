Lo squallido inverno delle Alpi: si scia su piccole strisce di neve artificiale | FOTO

MeteoWeb

E’ particolarmente triste, a dir poco squallido, lo scenario meteorologico in cui versano le Alpi in questa stagione invernale condizionata fin qui dal caldo anomalo e dalla scarsità delle precipitazioni. Le immagini che arrivano da Austria e Svizzera, scattate tra ieri e oggi (vedi fotogallery scorrevole con relative didascalie), sono raccapriccianti. Si scia soltanto su piccole strisce di neve artificiale, in contesti paesaggistici tipici non della primavera, ma dell’estate con le vette completamente prive di neve anche nelle zone più interne ed elevate.

Fortunatamente la situazione meteo cambierà nelle prossime ore e la neve cadrà abbondante su tutto l’arco alpino tra domenica 8 e martedì 10 gennaio, in modo particolare nei versanti esteri e quindi proprio in Austria e Svizzera, ma anche in Italia soprattutto nelle aree di confine.

