Stazione Spaziale: oggi la partenza del cargo Dragon di SpaceX, a bordo 2 tonnellate di materiali

Un veicolo spaziale di rifornimento Dragon di SpaceX partirà oggi dalla Stazione Spaziale Internazionale, riportando campioni di ricerca scientifica e hardware sulla Terra per la NASA.

I controllori di terra di SpaceX a Hawthorne, in California, invieranno comandi alle 17 ora locale (le 23 in Italia) affinché Dragon si sganci dal modulo Harmony della Stazione e accenda i suoi propulsori per allontanarsi a distanza di sicurezza dalla ISS.

Dopo essere rientrato nell’atmosfera terrestre, l’11 gennaio il cargo effettuerà uno splashdown al largo della costa della Florida.

Dragon riporterà sulla Terra quasi 2 tonnellate di materiali ed esperimenti scientifici progettati per l’ambiente di microgravità della ISS. Gli ammaraggi al largo della costa della Florida consentono il rapido trasporto degli esperimenti alla Space Station Processing Facility della NASA presso il Kennedy Space Center dell’agenzia in Florida, consentendo ai ricercatori di raccogliere dati con un’esposizione minima del campione alla gravità terrestre.