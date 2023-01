Stella “lampeggia” misteriosamente per 7 anni, gli astronomi ora sanno perché

MeteoWeb

Un’enorme stella ha “lampeggiato” per 7 anni e inizialmente nessuno se n’è accorto. Poi, la navicella Gaia dell’Agenzia Spaziale Europea ha visto la stella aumentare di improvvisamente di luminosità. Anni dopo, i ricercatori pensano di sapere finalmente perché.

L’ipotesi principale è che Gaia17bpp, una gigante rossa 55 volte più grande del Sole, possa essere un esempio di un rarissimo sistema stellare binario la cui luce viene bloccata da una piccola stella compagna circondata da un enorme disco di materiale polveroso che passa davanti alla stella più grande ogni 100 o 1.000 anni.

L’obiettivo di Gaia, lanciata nel 2013, è osservare miliardi di stelle, mappare le loro posizioni e ottenere informazioni estremamente dettagliate sulle loro caratteristiche, inclusa la loro luminosità.

“Mentre stavamo indagando sul set di dati di Gaia, ci siamo imbattuti in una stella molto insolita,” ha spiegato Anastasios “Andy” Tzanidakis, astrofisico dell’Università di Washington, durante una conferenza stampa al 241° incontro dell’American Astronomical Society, tenutosi a Seattle questa settimana.

I dati d’archivio hanno mostrato che intorno al 2017, Gaia17bpp, che era appena rilevabile, ha iniziato ad acquisire luminosità nel corso di circa 2 anni e mezzo, ha detto Tzanidakis. “E’ stato davvero notevole“, ha sottolineato. “Le stelle in genere non lo fanno“.

Tzanidakis e i suoi colleghi si sono rivolti ad altri archivi per vedere come si era comportata la stella in passato. Hanno trovato dati di Gaia17bpp che risalivano agli anni ’50. Per la maggior parte del tempo, la gigante rossa è rimasta alla stessa luminosità. “Poi, intorno al 2012, la stella ha cominciato improvvisamente a scomparire,” fino a quando non è ricomparsa completamente nel 2019, ha detto Tzanidakis.

Il fatto che questo comportamento “lampeggiante” non sia stato rilevato negli archivi che risalgono a più di 70 anni fa suggerisce che tali eventi si verificano su scale temporali di 100 (o addirittura 1.000) anni, ha aggiunto l’esperto. “Queste eclissi avvengono forse una volta nella vita,” ha detto Tzanidakis. “Potremmo non rivederle mai più“.

I ricercatori non sono ancora sicuri di cosa causi l’oscuramento, ma pensano che una piccola stella compagna potrebbe girare intorno a Gaia17bpp. Questa potrebbe essere circondata da un disco allungato di polvere più grande della distanza media dalla Terra al Sole, hanno detto i ricercatori.

Tzanidakis ha collegato l’evento a un’altra stella misteriosa conosciuta come Epsilon Aurigae, un gigante con eclissi di 2 anni ogni 27 anni, che potrebbe essere circondata da una compagna con disco. È noto che diverse altre stelle hanno eventi di eclissi simili, ma “non è ancora chiaro quale sia la connessione tra tutti questi sistemi“, ha detto Tzanidakis.

Il comportamento di Gaia17bpp non sembra essere correlato a ciò che sta causando il bizzarro comportamento della stella KIC 8462852, chiamata anche stella di Tabby o stella di Boyajian, ha detto Tzanidakis. Il caso di Gaia17bpp è anche diverso dal famoso oscuramento della stella gigante Betelgeuse nel 2019, ha aggiunto.

Tzanidakis e i suoi colleghi hanno ancora molte domande su Gaia17bpp: ad esempio: non è certo se sia davvero un disco a causare l’evento e, in tal caso, come è nato il disco e di cosa sia fatto. Poiché il comportamento è così raro, potrebbe volerci un po’ per svelare questi misteri. Per ora, questo è “l’evento lampeggiante più lungo e profondo che abbiamo trovato negli archivi di dati pubblici,” ha concluso Tzanidakis.