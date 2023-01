Storica ondata di gelo in Siberia, nuovo clamoroso record assoluto a Tongulakh

MeteoWeb

In Siberia fa sempre più freddo! Stanotte a Tongulakh la temperatura minima è piombata a -62,7°C, un valore incredibile che rappresenta il nuovo record di freddo assoluto di questa località. La stazione meteorologica di Tongulakh aveva già battuto due volte il proprio record assoluto nei giorni scorsi (il picco più basso precedente ad oggi era stato di -62,4°C il 15 gennaio), e questa è la terza volta consecutiva, a testimonianza di quanto sia eccezionale l’ondata di gelo che sta colpendo la Siberia.

Quella di questa notte è anche la temperatura più bassa mai registrata in Russia in assoluto da febbraio 2002 (21 anni fa) e, per quanto riguarda il mese di Gennaio, addirittura dal 1982 (41 anni fa)! Gli ultimi aggiornamenti dei modelli confermano che nei prossimi giorni quest’enorme lago di gelo sprofonderà verso Sud colpendo Cina, Corea del Nord, Corea del Sud e Giappone per quella che si prospetta come una fase di gelo e neve eccezionale per gran parte dell’Asia orientale.