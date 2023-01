Storica ondata di gelo e neve in Giappone: temperature glaciali, stravolti i record storici | FOTO e DATI

MeteoWeb

L’eccezionale ondata di gelo e neve che da tre giorni sta colpendo il Giappone ha determinato temperature eccezionalmente basse questa mattina in tutto il Paese del Sol Levante, nonostante il clima sia ancora ventoso e nuvoloso e quindi non ci sono state condizioni ideali per l’inversione termica. Le temperature più basse hanno raggiunto -17°C a Nagi, -16°C a Karuizawa e Otawara, -14°C a Chitose, Numata, Imaoka, Uda e Asahikawa, -13°C a Wakkanai, Kuriso, Shioya, Nakashibetsu, Abashiri, Esashi e Memanbetsu, -12°C a Nemuro, Ōmu, Wakkanai, Kawaguchiko, Matsumoto, Obihiro, Nagano, Higashiomi, Kushiro-shi, Haboro, Kutchan, Mombetsu e Nikkō.

Tra le principali città del Paese spiccano i valori di -11°C a Sapporo, -7°C a Tokio, -4°C a Kyōto e Hiroshima, -3°C a Osaka e Nagoya, -2°C a Yokohama e Fukuoka, -1°C a Kōbe. Per rendere l’idea dell’eccezionalità di queste temperature è doveroso ricordare che stiamo parlando di località situate alla stessa latitudine della Tunisia meridionale, più a Sud di Malta. E infatti in queste ore sono stati stravolti molti record storici di freddo. Ad Otawara, città di 80 mila abitanti della prefettura di Tochigi nel Giappone centrale, la minima di -16,4°C non è soltanto il record assoluto di freddo ma ha anche stracciato il precedente di oltre 4°C in quanto era di -11,9°C e risaliva al lontano 1976! Record assoluto anche a Nagi con -16,8°C, a Numata e Uda con -14,4°C, a Imaoka con -14,2°C, a Shioya con -13,5°C, a Kuriso con -13,3°C, a Higashiomi con -12,3°C e a Yokkaichi con -8,2°C.

Nei prossimi giorni si verificheranno altre due ondate di gelo, ma saranno più comuni e si limiteranno a colpire la parte settentrionale del Giappone.