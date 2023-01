Stromboli, colata lavica in raffreddamento

MeteoWeb

Il flusso lavico sullo Stromboli, fuoriuscito dal cratere Nord a partire da martedì scorso, non è più alimentato e la colata è in raffreddamento: lo ha comunicato l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-Osservatorio Etneo.

“Durante la giornata di ieri è progressivamente diminuita l’alimentazione del flusso lavico descritto nei comunicati precedenti ed al momento la colata è in raffreddamento. Continua l’attività stromboliana e di spattering all’area craterica Nord e, in maniera molto sporadica, a quella Centro-Sud,” spiegano i vulcanologi INGV. “Nelle ultime 24 ore l’ampiezza media del tremore vulcanico non ha mostrato variazioni significative e si mantiene nell’intervallo dei valori medio-bassi. I segnali delle reti GNSS e clinometrica non mostrano deformazioni del suolo significative“.