Ribaltate tutte le teorie ecologiste: lo sviluppo economico riduce l’estinzione dei grandi carnivori

MeteoWeb

La rapida crescita economica ha spinto specie rare di grandi carnivori sull’orlo dell’estinzione. Secondo gli ecologisti, però, più questo sviluppo ragginge l’apice, più i grandi felini aumentano. Gli scienziati dell’Università di Reading hanno studiato l’evoluzione di 50 specie di grandi carnivori in tutto il mondo negli ultimi cinquant’anni.

Lo studio, primo nel suo genere, suggerisce che il modo migliore per salvare i carnivori, come linci, orsi e leoni, è incoraggiare lo sviluppo sociale ed economico. A discapito, dunque, degli sforzi su questioni come il cambiamento climatico. Questo perché man mano che le persone diventano più ricche, aumenta la loro tolleranza per i grandi felini e altri carnivori.

Declini rapidi

Il dottor Thomas Frederick Johnson, che ha condotto lo studio mentre si trovava a Reading, ha dichiarato: “Il nostro habitat e il nostro clima sono diventati degradati e caotici per far posto a un rapido sviluppo economico. Sappiamo che questo ha portato al declino della biodiversità, ma la nostra ricerca ha scoperto che questo sviluppo economico sta causando cali molto più estremi di quanto chiunque si aspettasse e immaginasse. Nel bel mezzo di un rapido sviluppo, le persone sembrano diventare meno tolleranti nei confronti dei carnivori, i conflitti esplodono e sospettiamo che l’incidenza del bracconaggio e della persecuzione sia alle stelle”.

“Il declino dei grandi carnivori è netto. Leoni e tigri sono già assenti da oltre il 90% del loro areale storico. Allo stesso modo, molte delle specie carnivore del Regno Unito, come la lince, il lupo e l’orso, sono già state cacciate fino all’estinzione“, precisa Johnson.

‘Punto di svolta’

Lo studio è stato pubblicato su Nature Communications in collaborazione con il Centre for Ecology & Hydrology del Regno Unito e l’Argentinian Instituto de Biología Subtropical. Il team di ricerca ha esaminato come i cambiamenti nel sistema sociale ed economico potrebbero promuovere il recupero dei carnivori. Mentre il rapido sviluppo economico spinge le specie sull’orlo dell’estinzione, ha anche prodotto enormi miglioramenti nella qualità della nostra vita. Tuttavia, l’analisi del dottor Johnson e dei suoi colleghi ecologisti suggerisce che una volta che le persone raggiungono un’alta qualità della vita e lo sviluppo economico rallenta, si raggiunge un punto di svolta. Solo a quel punto le specie perseguitate hanno l’opportunità di riprendersi.

I ricercatori suggeriscono che il recupero è in parte legato a una migliore protezione dell’habitat nelle economie avanzate. Influisce inoltre un rapporto più armonioso tra persone e carnivori. Quello che una volta sarebbe stato considerato un pericoloso parassita viene ora riconosciuto come una componente importante dei nostri ecosistemi e della nostra cultura.

La rinascita dei grandi carnivori

La rinascita dei grandi felini può già essere osservata nell’Europa occidentale. Qui, una migliore qualità della vita e uno sviluppo economico più lento hanno permesso alle popolazioni di lupi grigi di aumentare vertiginosamente del 1.800% dagli anni ’60.

“Questo ci dà la speranza di poter ripristinare i nostri ecosistemi perduti e un giorno potremmo vedere i carnivori perduti tornare sulle coste britanniche. Ma dobbiamo anche pensare a come possiamo salvare la fauna selvatica nei paesi attualmente in rapida crescita, dove è probabile l’estinzione delle specie”, precisa il dottor Johnson.

“I nostri risultati suggeriscono che un modello economico più lento e più sostenibile può proteggere le popolazioni di carnivori. Questo però rischia anche di imprigionare le persone nella povertà più a lungo. Abbiamo urgente bisogno di sviluppare soluzioni in grado di supportare sia la biodiversità che le persone. Solo così le economie avanzate del mondo devono offrire più aiuti finanziari per proteggere la nostra biodiversità globale”, conclude il ricercatore.