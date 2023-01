Tecnologia, la prima novità del 2023 è il water intelligente

MeteoWeb

La prima novità tecnologica del 2023 è il gabinetto intelligente realizzato da Vivoo e presentato all’International Consumer Electronics Show di Las Vegas, la più grande fiera annuale di tecnologia di consumo al mondo, che si è tenuta dal 4 all’8 gennaio. In occasione di quest’evento gli inserzionisti e i consumatori attenti alla tecnologia convergono per avere un assaggio delle nuove innovazioni che arrivano sul mercato ogni anno.

Il water intelligente ha riscosso particolare successo: è in grado di compiere un test delle urine in 90 secondi, può tracciare i cicli mestruali fornendo i dati ad una App collegata. Il water verificaquattro parametri di benessere che possono evidenziare alcune carenze o anomalie utilizzabili per aiutare la diagnosi precoce di alcune malattie ed è stato realizzato nell’ottica sempre più diffusa di una tecnologia al servizio del monitoraggio della propria salute.

Molti prodotti dell’edizione della fiera di quest’anno sono rivolti proprio al benessere, in una società sempre più attenta alle proprie condizioni fisiche.