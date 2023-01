Maltempo, tempesta su Capri con acqua, vento e grandine: stop ai collegamenti marittimi

MeteoWeb

Una violenta sciroccata si è abbattuta da circa un’ora su Capri, con vento che ha raggiunto picchi di oltre 60km/h, mare forza 5 con onde che superano i 2 metri. Improvvisa la tempesta di acqua, vento e grandine.

L’ultima partenza da Capri per Napoli per ora si è avuta alle 15.35 con la nave veloce e la nave lenta della Caremar da Napoli per Capri alle 14.20. La pioggia e il vento hanno fatto ridurre di molto la visibilità, nei porti sono stati rinforzati gli ormeggi ai natanti che si trovavano ormeggiati nel porto.

