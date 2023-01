La tempesta di ghiaccio si estende negli USA meridionali: caos e vittime in Texas | FOTO

MeteoWeb

Oggi, martedì 31 gennaio, oltre 15 milioni di persone negli stati centro-meridionali degli USA sono sotto allerta per tempesta invernale, mentre altri 3 milioni principalmente in Texas e Oklahoma sono sotto allerta per tempesta di ghiaccio. Le allerte, associate al fronte freddo che si muove attraverso il Texas, si estendono verso est fino alla West Virginia e all’Ohio.

0,8cm di pioggia gelata

Nella giornata di ieri, lunedì 30 gennaio, un mix di ghiaccio è caduto sulle Plains meridionali, creando condizioni di viaggio pericolose per molti. A Willard, nel Missouri, appena a nord-ovest di Springfield, sono stati segnalati 0,84cm di pioggia gelata. Questa è stata una delle più alte quantità di pioggia gelata nelle Plains meridionali nella giornata di ieri. A Greenwood, in Arkansas, che si trova appena ad ovest del confine tra Oklahoma e Arkansas, sono stati segnalati 0,76cm di pioggia gelata. Lunedì 30, in Texas, diverse località hanno registrato 0,64cm di pioggia gelata.

Le temperature nelle Plains meridionali sono state abbondantemente sotto lo zero questa mattina. In Oklahoma, le temperature variavano da oltre -12°C a poco sopra lo zero. In Arkansas, le temperature nella metà settentrionale dello stato erano comprese tra -12°C e -3/-4°C, mentre la metà meridionale dello stato riportava temperature intorno allo zero. Anche la maggior parte del Texas riporta temperature sotto lo zero questa mattina. Oltre alle temperature fredde, i venti hanno soffiato fino a 40km/h in alcune località, facendo sentire ancora più freddo.

Centinaia di scuole hanno annunciato la chiusura nel nord del Texas e nell’area di Dallas: segnalate 364 chiusure scolastiche.

Caos incidenti per le strade ghiacciate: 2 scontri mortali

Le strade ghiacciate stanno creando condizioni estremamente pericolose sulle strade delle Plains meridionali. Questa mattina, una persona è stata dichiarata morta sulla scena a seguito di un incidente che ha coinvolto più veicoli ad Austin, in Texas. Le strade ghiacciate hanno probabilmente avuto un ruolo nell’incidente. Ieri mattina, le autorità hanno citato il clima invernale come fattore di un incidente mortale nella contea di Benton, in Arkansas. Un portavoce dell’ufficio dello sceriffo della contea di Benton ha dichiarato che un camion che trasportava attrezzature ha perso il controllo e si è ribaltato su una strada a est di Avoca, in Arkansas, uccidendo l’autista.

Ieri è stata una giornata intensa per l’autorità EMS dell’area metropolitana di Fort Worth, nota come MedStar EMS. Il servizio di ambulanza di emergenza ha detto che ieri gli equipaggi dell’EMS hanno risposto a 116 incidenti automobilistici. Almeno 12 dei 116 incidenti hanno provocato il ribaltamento del veicolo e 30 pazienti sono stati trasportati negli ospedali vicini. MedStar EMS ha anche risposto a nove chiamate di persone che scivolavano sul ghiaccio. Almeno sette persone sono state trasportate negli ospedali vicini e una rimane in gravi condizioni. Le temperature in tutta la regione sono diminuite in modo significativo ieri, il che ha portato a sei chiamate separate correlate all’ipotermia. Almeno tre pazienti sono stati portati negli ospedali vicini e rimangono tutti in gravi condizioni.

Caos anche nei voli

L’ondata di gelo ha portato pesanti impatti nei principali aeroporti dell’area. In totale, lunedì 30 gennaio sono stati cancellati 1.130 voli negli Stati Uniti e altri 5.744 sono stati ritardati. Nell’area di Dallas-Fort Worth, entrambi i principali aeroporti – Dallas-Fort Worth International Airport e Dallas Love Field – hanno cancellato e ritardato centinaia di voli ieri. All’aeroporto internazionale di Dallas Fort-Worth, sono stati cancellati un totale di 361 voli in entrata e in uscita dall’aeroporto. Al Dallas Love Field, sono stati cancellati un totale di 223 voli in entrata e in uscita dall’aeroporto. Quasi la metà delle cancellazioni di lunedì proveniva da Southwest Airlines, che ha cancellato circa il 12% del suo programma di lunedì.

A partire da questa mattina, poco meno di 1.000 voli sono stati cancellati negli Stati Uniti e poco più di 500 sono stati ritardati.