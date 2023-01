Tempesta tropicale flagella il Madagascar: raffiche fino a 170 km/h, almeno 30 morti e 20 dispersi

MeteoWeb

La tempesta tropicale Cheneso ha lasciato una scia di devastazione, morti e feriti in Madagascar, innescando inondazioni e frane: al momento si riportano almeno 30 morti, 20 dispersi e decine di migliaia di persone colpite in tutta l’isola dell’Oceano Indiano. La tempesta ha effettuato in landfall nel Nord/Est dell’isola giovedì scorso e ha colpito circa 89mila persone, secondo l’Ufficio nazionale del Madagascar per la gestione dei rischi e dei disastri.

L’agenzia meteorologica nazionale ha reso noto che la tempesta, che ha attraversato il Paese fino a raggiungere il Canale di Mozambico, ha fatto registrare venti con raffiche fino a 170 km/h e ha generato piogge torrenziali. Segnalati gravi danni alle infrastrutture, con molte strade interrotte dall’innalzamento delle acque, frane e ponti crollati. Quasi 33mila gli sfollati nella regione di Boeny, nel Nord/Ovest.