Le tempeste di un anno concentrate in 2 settimane: almeno 18 morti in California | FOTO

Una raffica di tempeste sta bersagliando la California da settimane: le piogge torrenziali hanno allagato intere città, provocando almeno 18 vittime. Secondo le previsioni, è in arrivo una nuova forte perturbazione: 5 milioni le persone nelle aree a rischio. “Lo Stato ha sofferto la siccità negli ultimi 4 anni, e ora abbiamo tempeste su tempeste,” ha affermato il luogotenente governatore della California Eleni Kounalakis. “Abbiamo avuto 6 tempeste nelle ultime 2 settimane. Questo è il tipo di meteo che avremmo in un anno e l’abbiamo avuto compresso in sole 2 settimane“.

Si tratta di “uno dei disastri più mortali nella storia del nostro Stato,” ha sottolineato Brian Ferguson, portavoce dell’Ufficio dei servizi di emergenza del governatore. “Ieri, abbiamo avuto forse più soccorsi aerei di quanti ne abbiamo mai avuti in qualsiasi altro singolo giorno nella storia dello Stato,” ha aggiunto, spiegando che il Golden State non è ancora fuori pericolo. “Continuiamo a essere preoccupati per i corsi d’acqua, i canali sotterranei e alcune delle aree soggette a frane, in particolare lungo la costa centrale“.

Mentre la pioggia si è attenuata in molte aree, un altro fiume atmosferico raggiugerà la metà settentrionale dello Stato: l’ultimo sistema sarà seguito da tempeste nel fine settimana e nella prossima settimana. Dalla San Francisco Bay Area fino a Los Angeles, i californiani hanno avuto poca tregua tra la valutazione dei danni dell’ultima tempesta e la preparazione per la prossima.

Il fiume atmosferico, un pennacchio di umidità in agguato al largo della costa settentrionale, si estende lungo tutto il Pacifico fino alle Hawaii, rendendolo “un vero Pineapple Express“, ha spiegato il National Weather Service.

Michael Anderson, climatologo del Dipartimento delle risorse idriche, ha affermato che la California è stata colpita da 7 tempeste dalla fine di dicembre e ne sono previste altre 2 leggermente più deboli prima che lo Stato abbia una tregua entro la fine della prossima settimana.

Almeno 18 persone sono morte nelle tempeste che hanno colpito lo Stato. È probabile che la cifra aumenti, ha detto martedì il governatore Gavin Newsom durante una visita a Capitola, appena sopra la costa di Santa Cruz da Rio Del Mar, che è stata duramente colpita dal maltempo.

Più della metà delle 58 contee della California sono state dichiarate aree colpite da disastro e riparare i danni potrebbe costare più di 1 miliardo di dollari, secondo Brian Ferguson, portavoce dell’Ufficio statale dei servizi di emergenza.

La stazione sciistica di Palisades Tahoe ha riferito di aver ricevuto finora 7,6 metri di nevicate in questa stagione. Nonostante le precipitazioni, la maggior parte dello Stato è rimasta in condizioni di siccità estrema o grave, secondo l’US Drought Monitor. Le colate di fango hanno danneggiato alcune case nelle costose zone collinari di Los Angeles, mentre più in alto lungo la costa una voragine ha danneggiato 15 case nella comunità rurale di Orcutt.