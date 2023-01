Tempeste di neve con forti venti in Slovenia e Croazia: caos traffico e blackout

MeteoWeb

Traffico nel caos in Slovenia, in particolare lungo l’autostrada che collega la costa adriatica a Lubiana: è stata interrotta in alcune zone a causa di una tempesta di neve con forti venti che ha investito il Paese ieri, innescando anche blackout. Registrati oltre 10 incidenti durante la notte, con alberi caduti che hanno bloccato le strade e abbattuto le linee elettriche, anche nella capitale Lubiana.

Disagi anche nella vicina Croazia, dove i vigili del fuoco hanno dovuto rispondere a circa 200 richieste di aiuto nel fine settimana a causa dei forti venti. Disagi per il traffico, dopo che la neve ha ricoperto parti della costa adriatica e alcune isole. La maggior parte delle linee di traghetti sono state interrotte oggi a causa dei forti venti, lasciando la maggior parte delle isole croate senza collegamenti, ha riferito l’emittente statale HRT. Nella capitale Zagabria il forte vento ha provocato il crollo di un’impalcatura attorno a un edificio in ristrutturazione in una piazza centrale, senza causare feriti. La forte neve e il vento nel nord hanno causato traffico nella regione montuosa del Gorski Kotar, ha riferito HRT.