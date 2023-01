Terremoto 7.2 a Vanuatu, rientra l’allarme tsunami. Nessun danno per la forte scossa

MeteoWeb

Il forte terremoto di magnitudo 7.2 che alle 13:32 italiane ha colpito Vanuatu, arcipelago dell’oceano Pacifico, non ha provocato danni degni di nota. La scossa aveva innescato l’allarme tsunami, che è stato ritirato dopo un’ora quando sono arrivati i dati delle boe che non hanno riscontrato alcuna anomalia del moto ondoso.

Il sisma si è verificato con epicentro a 15 miglia da Port Olry e ha colpito a una profondità di 17 miglia. Il Pacific tsunami Warning Center ha spiegato che la minaccia di tsunami precedentemente emessa per le vicine coste di Vanuatu è passata. Non ci sono segnalazioni immediate di danni o vittime. Vanuatu ospita circa 280.000 persone ed è soggetta a disastri naturali, con una mezza dozzina di vulcani attivi oltre a cicloni e terremoti regolari. Si trova sull'”anello di fuoco” del Pacifico, l’arco di faglie sismiche intorno all’Oceano Pacifico dove terremoti ed eruzione vulcaniche sono molto comuni.