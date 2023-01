Scossa di terremoto in Albania: epicentro vicino Tirana, paura nella notte

MeteoWeb

Due scosse di terremoto di magnitudo 4.7 e 4.1 hanno colpito il cuore dell’Albania rispettivamente alle 22:37 e alle 22:45 di questa sera. Le scosse sono state avvertite in tutto il Paese e nel resto dei Balcani, in particolare in Macedonia del Nord. Dopo il primo e più forte terremoto, la gente si è riversata nelle strade. Secondo la stampa albanese, sono stati segnalati alcuni lievi danni nell’Unità Amministrativa di Xiber, nel comune di Klos.

Tutte le strutture della Protezione Civile sono in stand-by e in costante contatto con tutti i Comuni del Paese. Dopo le due scosse, tutti i servizi di emergenza del Comune di Tirana sono stati messi in piena allerta. Il sindaco Erion Veliaj invita i cittadini a segnalare eventuali problemi ai numeri di emergenza. “Per eventuali problemi nelle abitazioni o nelle strade di montagna, si prega di avvisare immediatamente al n. 112 o i pompieri al n. 128. Prendetevi cura l’uno dell’altro!” ha scritto Veliaj su Twitter.