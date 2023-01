Terremoto, Commissario Castelli: “gioco di squadra per la ricostruzione”

MeteoWeb

“La ricostruzione richiede un grande gioco di squadra e, in questo senso, sarà decisiva la massima collaborazione con i governatori Acquaroli, Marsilio e Tesei che ringrazio per il sostegno e con i sindaci del cratere di cui, per esperienza diretta e concreta, conosco l’impegno quotidiano“. Lo ha scritto sui social il nuovo Commissario alla ricostruzione post terremoto del Centro Italia, Guido Castelli.

“Il mio pensiero, in questo momento, va ai terremotati ed in particolare ai molti che ancora vivono nei moduli Sae – ha aggiunto -. Ero sindaco (di Ascoli Piceno, ndr) il 24 agosto 2016 quando la terra cominciò a tremare e non posso, in un giorno come questo, non tornare con la memoria a quella tragica sequenza sismica che devastò l’Appennino centrale”. Castelli ha anche ringraziato il Premier Giorgia Meloni “per la fiducia, ai tecnici impegnati nella ricostruzione e, infine, al Commissario Legnini, con il quale ho collaborato negli ultimi due anni come membro della cabina di coordinamento sisma”.