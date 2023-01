Terremoto, a Catania le prime scosse del 2023: Capodanno di paura sull’Etna | LIVE

MeteoWeb

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 ha colpito questa mattina l’hinterland etneo, a Catania, con epicentro a Ragalna. La scossa s’è verificata in superficie, ad appena 3.4km di profondità, ed è stata distintamente avvertita dalla popolazione, non solo a Ragalna ma anche a Nicolosi, Pedara, Belpasso, Paternò e in altre località del versante meridionale dell’Etna.

Nella stessa area di Ragalna, nella notte all’1:11 si era verificata la prima scossa di terremoto del nuovo anno in Italia, ma era stata più lieve, di magnitudo 2.0, seppur sempre superficiale (3.4km di profondità, come quella della mattinata). A Catania, quindi, la prima scossa di terremoto del nuovo anno, fortunatamente senza danni ma probabilmente per fenomeni legati all’attività vulcanica dell’Etna.