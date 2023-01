Terremoto in California: è la seconda forte scossa in due settimane

MeteoWeb

Un terremoto di magnitudo 5,4 ha colpito la California settentrionale alle 19:35 ora italiana. Si tratta della seconda forte scossa in meno di due settimane, secondo l’US Geological Survey. Il terremoto si è verificato a circa 50 km a sud di Eureka. Il sisma è stato superficiale: si è verificato a una profondità di circa 27 km, secondo le informazioni dell’agenzia.

Il sindaco di Rio Dell, Debra Garnes, ha detto che il terremoto ha scosso la sua casa. “È stato pazzesco. Questa volta il terremoto è sembrato più violento”, ha detto Garnes alla CNN. “È stato più breve, ma più violento. Il mio frigorifero si è mosso di due piedi. Le cose sono uscite dal frigorifero. C’è una crepa nel mio muro a causa della sua violenza”

Garnes ha detto che anche la casa di un vicino aveva una crepa nel muro a causa del terremoto.

Questo è il secondo terremoto che colpisce la regione della California settentrionale in meno di un mese. Un terremoto di magnitudo 6.4 che ha scosso la regione il 20 dicembre ha provocato la morte di due persone. Garnes ha detto che 27 case sono state contrassegnate in rosso – il che significa che non erano sicure a causa dei danni – e 73 case contrassegnate in giallo a Rio Dell da quel terremoto.

Oggi, fortunatamente, non ci sono state vittime o danni.