Terremoto, forte sciame sismico in atto tra Malta, Libia e Sicilia | LIVE

Una nuova forte scossa di terremoto è stata distintamente avvertita pochi minuti fa a Malta. La scossa, di magnitudo 4.9, s’è verificata nelle acque del Mediterraneo a Sud dell’isola dei Cavalieri, a metà strada con la Libia, e vista la grande magnitudo è stata avvertita anche in Sicilia.

Da stamani sono ben 4 le scosse sismiche di magnitudo non indifferente che hanno interessato la zona. Tutte distintamente avvertite a Malta. Fortunatamente, però, al momento non risultano danni: l’epicentro è in mare aperto e sulla terraferma arriva soltanto un risentimento comunque attenuato.

ore 16:54 – magnitudo 4.9 a 14.4km di profondità

– a 14.4km di profondità ore 15:15 – magnitudo 4.7 a 38.6km di profondità

– a 38.6km di profondità ore 09:46 – magnitudo 3.6 a 20.3km di profondità

– a 20.3km di profondità ore 05:21 – magnitudo 4.7 a 29.6km di profondità

Seguiranno aggiornamenti