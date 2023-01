Terremoto Marche, Acquaroli: “riparlerò con Musumeci sullo stato d’emergenza”

MeteoWeb

Francesco Acquaroli, Presidente delle Marche, ha spiegato la situazione in merito al riconoscimento dello stato di emergenza per le province di Ancona e Pesaro Urbino, in seguito al terremoto di magnitudo 5.7 del 9 novembre scorso con epicentro al largo della costa pesarese. La Regione Marche ha inviato la richiesta dello stato di emergenza un paio di settimane dopo. “Nei prossimi giorni, arriverà nelle Marche anche il Ministro Musumeci con cui faremo un punto della situazione anche rispetto al sisma del Centro-Nord della regione“, ha risposto ai giornalisti Acquaroli nel corso della conferenza stampa che si è tenuta oggi a Palazzo Raffaello.

“Da parte della Protezione Civile è arrivata una richiesta di informazioni più precise sul riconoscimento dello stato d’emergenza – commenta Acquaroli – Credo stiano effettuando degli approfondimenti perché c’è bisogno di un numero più dettagliato e specifico di informazioni“.