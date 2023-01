Texas nella morsa del gelo: temperature massime sotto zero, migliaia di voli cancellati

MeteoWeb

Più di 1.000 voli sono stati cancellati e molti altri hanno subito ritardi nelle scorse ore mentre il Texas e gli Stati USA vicini hanno dovuto affrontare temperature gelide. Quasi 350 voli sono stati cancellati a Dallas Fort Worth e più di 200 a Dallas Love Field, secondo il servizio di tracking FlightAware. Circa 4.700 voli sono hanno subito ritardi a livello nazionale. Southwest ha cancellato oltre 500 voli, mentre American circa 200.

Il National Weather Service ha emesso un’allerta meteo per tempesta invernale per parti del Nord del Texas. Le temperature massime dovrebbero rimanere intorno -1,1°C fino a giovedì. Oltre al Texas, secondo i meteorologi le condizioni gelide potrebbero spingersi anche in Oklahoma e Arkansas ed estendersi a Est nel profondo Sud e nel Midwest questa settimana.