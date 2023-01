Enorme tornado in Alabama: edifici danneggiati e alberi abbattuti a Selma | FOTO

MeteoWeb

Un grande tornado ha danneggiato le case e sradicato gli alberi in Alabama oggi mentre un potente sistema di tempeste si è spinto sul Sud degli USA. Il Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) di Birmingham ha affermato che un “tornado grande ed estremamente pericoloso” ha causato danni a Selma, città di circa 18.000 abitanti a 80 chilometri dalla capitale dell’Alabama, Montgomery. L’NWS ha affermato che ci sono segnalazioni conformi di alberi e danni strutturali a Selma e segnalazioni di danni in altre contee.

Il sindaco di Selma, James Perkins, ha detto alla WSFA che si ritiene che almeno una persona sia rimasta intrappolata in un edificio di Broad Street e che forse un’altra persona sia dispersa. Ci sono tante linee elettriche abbattute ed è considerata una situazione di emergenza. L’ex senatore dello stato Hank Sanders ha detto che gli è stato comunicato che ci sono danni “su tutta Selma”. “Un tornado ha sicuramente danneggiato Selma. In effetti, ha colpito la nostra casa, ma non frontalmente. Ha fatto saltare le finestre della camera da letto e del soggiorno. Sta piovendo dal tetto in cucina”, ha detto Sanders.

Il servizio meteorologico aveva emesso un’emergenza tornado per diverse contee appena a nord della capitale Montgomery mentre lo stesso sistema di tempesta si spostava verso est. Oggi sono state emesse molteplici allerte tornado in Alabama, Mississippi e Tennessee. In Kentucky, il Servizio Meteorologico Nazionale di Louisville ha confermato che un tornado EF-1 ha colpito la contea di Mercer e ha affermato che i soccorritori stanno rilevando i danni in altre contee. Sono stati segnalati alberi abbattuti, interruzioni di corrente e altri danni sparsi causati da tempeste che hanno attraversato lo stato.

Inoltre, si è verificato un tornado in Georgia, sul lato sud di Atlanta. A causa dei forti temporali nella zona, le partenze dei voli per l’aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta sono state sospese, come ha riferito il National Airspace System della Federal Aviation Administration.