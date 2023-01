Tornado travolge il Texas, “danni catastrofici” a Est di Houston | FOTO

MeteoWeb

Una violenta ondata di maltempo ha preso di mira la costa del Golfo del Messico, generando un tornado che ha abbattuto pali della luce e linee elettriche, ribaltato veicoli e squarciato tetti di case e aziende nelle comunità a Est di Houston. Non si registrano al momento feriti gravi. Il National Weather Service aveva emesso un’allerta meteo per tornado per quella zona.

Forti venti hanno danneggiato edifici commerciali, case e linee elettriche nella vicina Pasadena, città a Sud/Est di Houston.

Il capo della polizia locale ha parlato di “danni catastrofici“. “Nei miei 25 anni qui, non ho mai visto niente del genere“, ha detto Josh Bruegger.

Il sito Web PowerOutage.us, che raccoglie dati in tempo reale sulle interruzioni di corrente dalle utility negli Stati Uniti, ha riferito che circa 67mila clienti del Texas sono rimasti senza elettricità martedì notte, principalmente nell’area di Houston e nelle contee circostanti. Il sito ha riportato circa 28mila interruzioni nel vicino Arkansas e circa 25mila in Louisiana.

Il sistema di tempeste ha portato anche neve e ghiaccio in gran parte degli Stati Uniti centrali. Diversi distretti scolastici nel Sud/Ovest della Louisiana hanno deciso la chiusura degli istituti.