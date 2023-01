Tornado negli USA, almeno un EF3 e distruzione diffusa tra Alabama e Georgia: aumentano le vittime | FOTO

MeteoWeb

I soccorritori hanno continuato a cercare sopravvissuti negli USA all’indomani di un sistema di tempesta che ha generato un tornado che ha ucciso almeno 9 persone mentre attraversava parti della Georgia e dell’Alabama e ha inflitto gravi danni a Selma. Le autorità hanno descritto una distruzione diffusa, che include persone intrappolate sotto case crollate, alberi sradicati e caduti contro gli edifici, migliaia di case rimaste senza elettricità e un treno merci deragliato tra i forti venti.

Circa 100 soccorritori, sia professionisti che volontari, hanno scandagliato tra le macerie alla ricerca di persone, ha detto Buster Barber, coroner della contea di Autauga. Il Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) ha affermato che sospetti danni da tornado sono stati segnalati in almeno 14 contee in Alabama e 5 in Georgia. Il tornado responsabile della morte di almeno sette persone nella contea rurale di Autauga, in Alabama, ha lasciato danni coerenti con un potente tornado EF3, con venti di almeno 218km/h, ha detto l’NWS.

Anche il centro di Selma, città 80km a ovest di Montgomery, capitale dell’Alabama, ha subito gravi danni prima che il peggio della tempesta si spostasse sulla Georgia, a sud di Atlanta. Il tornado ha lasciato un’ampia scia attraverso il centro della città, dove sono crollati edifici in mattoni, sono state sradicate querce, capovolte le auto e abbattute le linee elettriche. Almeno 12 persone sono state portate in ospedale, ha detto Ernie Baggett, direttore della gestione delle emergenze della contea di Autauga, mentre gli equipaggi tagliavano gli alberi abbattuti alla ricerca di sopravvissuti. Circa 40 case sono state distrutte o gravemente danneggiate, comprese diverse case mobili che sono state lanciate in aria, ha detto. “Non sono state semplicemente lanciate in aria. Sono state spazzate via“, ha detto. A Selma, è stato dichiarato lo stato di emergenza. Il sindaco di Selma James Perkins ha dichiarato che non sono stati segnalati decessi, ma diverse persone sono rimaste gravemente ferite.

James Stallings, direttore della Georgia Emergency Management and Homeland Security, ha riferito che un bambino di 5 anni in un veicolo in corso è stato ucciso dalla caduta di un albero nella contea centrale di Butts, aggiungendo che un genitore che guidava ha riportato ferite gravi.

Il governatore della Georgia Brian Kemp ha detto che la tempesta ha inflitto danni in tutto lo stato, con alcuni dei danni peggiori intorno alla contea di Troup vicino al confine Georgia-Alabama, dove sono state colpite più di 100 case e almeno 12 persone sono state curate in ospedale. In alcune zone, le squadre di soccorso hanno dovuto scavare nelle case crollate per liberare i sopravvissuti intrappolati. “Conosciamo persone che sono rimaste bloccate in case dove letteralmente l’intera casa è crollata”, ha detto Kemp ai giornalisti.

In Alabama, la governatrice Kay Ivey ha dichiarato lo stato di emergenza per le contee più colpite dal maltempo: Autauga, Chambers, Coosa, Dallas, Elmore e Tallapoosa. Provvedimento analogo è stato annunciato anche dal governatore della Georgia.