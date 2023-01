Il tornado di Valmontone ricostruito dai radar. E spunta un VIDEO pazzesco

MeteoWeb

Il tornado che intorno alle 17 di ieri pomeriggio ha colpito Valmontone è stato ricostruito e identificato dalle immagini dei radar che possiamo osservare nella fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo. Purtroppo continuano a mancare documenti ufficiali che testimonino la presenza del vortice d’aria, ma le immagini dei danni confermano che soltanto un tornado (anche importante) può aver provocato un disastro del genere. Proprio nelle ultime ore, intanto, da Valmontone è arrivato un video impressionante (in basso) che racconta l’arrivo del tornado ed evidenzia l’entità della distruzione provocata nel centro abitato.

Il bilancio è di due feriti, 10 famiglie evacuate e circa 40 abitazioni danneggiate. Nella zona del centro di Valmontone, la più colpita dal tornado, sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Colleferro. In particolare in via Gramsci, via Colle Piscarello e zone limitrofe dove è stata constatato il danneggiamento di 40 abitazioni, alcune scoperchiate (vedi fotogallery). Si sono verificati anche il distacco di tegole e pannelli fotovoltaici con il conseguente danneggiamento di alcune auto parcheggiate in strada. A causa della caduta di alcuni rami e alberi è stato necessario interrompere la circolazione stradale in alcuni punti. Inoltre per lo stesso motivo c’è stata l’interruzione dell’energia elettrica per un cavo danneggiato dalla caduta di un albero. Feriti in maniera non grave una cittadina straniera colpita da una finestra della propria abitazione e un uomo colpito da alcune tegole alla spalla. E’ stata dichiarata inagibile un’abitazione privata di via Piscarello e via Colle della Cava dove sono state evacuate 10 famiglie (29 persone in totale), che hanno trovato già sistemazione presso familiari o amici.

“Stamattina a Valmontone, vicino ai cittadini colpiti ieri da una violenta tromba d’aria. La mia solidarietà e quella della Regione Lazio va a loro, davanti a immagini che purtroppo parlano da sole. Insieme ai tecnici ho effettuato un sopralluogo per constatare i significativi danni che il maltempo ha provocato, soprattutto alle abitazioni e alle attività economiche“. Così il presidente vicario della Regione Lazio Daniele Leodori. “Per questo motivo ho deciso di attivare, con l’aiuto degli uffici regionali, le procedure necessarie per chiedere lo stato di calamità. Ci siamo attivati subito per garantire tutte le azioni necessarie per offrire un sostegno economico alle famiglie, alle attività economiche e alle istituzioni di Valmontone“.