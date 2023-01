Il traghetto Ponza-Formia affronta il Ciclone sul Tirreno: viaggio d’apocalisse, panico e malori | VIDEO SHOCK

MeteoWeb

Il Ciclone Polare che in queste ore sta flagellando il Centro/Sud Italia, ieri ha attraversato il mar Tirreno con la violenza di un uragano tropicale. Il grosso della tempesta è stato ovviamente in mare aperto, ma le isole del Tirreno sono state investite da fenomeni meteorologici eccezionalmente estremi. A Ponza il vento ha raggiunto i 113km/h provocando gravi danni sull’isola, dove un camion è finito in mare al porto.

Proprio da Ponza arrivano le drammatiche immagini del traghetto Tetide di Laziomar che nonostante il maltempo ieri pomeriggio è salpato da Ponza verso Formia, compiendo un viaggio da incubo tra onde alte 8 metri tanto che la traversata è durata 5 ore a fronte dei soliti 70 minuti di navigazione. I video girati sulla terraferma sono inquietanti e confermano le testimonianze dei passeggeri a bordo, dove ci sono stati momenti di panico e numerosi malori.

Fortunatamente non ci sono stati feriti o danni significativi, anche se resta il trauma per molte persone che giurano di non voler mai più affrontare il mare aperto nella loro vita.

Le incredibili immagini del traghetto di Laziomar nella tempesta del mar Tirreno

Le incredibili immagini del traghetto in navigazione tra Ponza e Formia durante il Ciclone Polare sul Tirreno