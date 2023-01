Trasporti, energia, digitale e Spazio: lanciata task force UE-NATO per le infrastrutture critiche

MeteoWeb

“Oggi stiamo lanciando una task force UE-NATO per la resilienza delle infrastrutture critiche” nell’ambito della quale “i nostri esperti della Nato e dell’Unione Europea lavoreranno fianco a fianco per identificare minacce chiave alle nostre infrastrutture essenziali, per approfondire le nostre vulnerabilità strategiche e per sviluppare principi per migliorare la nostra resilienza e per proporre misure di mitigazione e soluzioni” in riferimento a “quattro settori: trasporti, energia, digitale e Spazio“: è quanto ha annunciato oggi il presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, durante un punto stampa con il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg.

“Un nuovo focus per la collaborazione tra UE e NATO è la sicurezza delle infrastrutture. Dobbiamo aumentare la cooperazione: abbiamo visto il sabotaggio del Nord Stream, ci ha dimostrato che dobbiamo essere pronti ad affrontare questo tipo di minaccia. Quindi oggi lanciamo una task force UE-NATO per le infrastrutture critiche,” ha affermato il presidente della Commissione europea.