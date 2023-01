Travolto dalla neve, l’attore Jeremy Renner in gravi condizioni

MeteoWeb

Preoccupazione per Jeremy Renner, due volte candidato al premio Oscar e noto per il ruolo di “Occhio di falco” negli Avengers di Marvel: l’attore americano è in gravi condizioni dopo un incidente avvenuto mentre spalava la neve. L’agente di Renner ha riferito ai media statunitensi che l’attore è stato travolto dalla neve, caduta copiosa nelle regioni montane degli Stati Uniti. “La sua famiglia è con lui e sta ricevendo cure eccellenti,” ha aggiunto l’agente.

Renner possiede una proprietà vicino al monte Rose-Ski Tahoe, un’area vicino a Reno, Nevada, colpita dalle pesanti bufere di neve nelle scorse settimane.

Di recente ha pubblicato sui social dei post sul maltempo nella zona del Lago Tahoe, che confina con la California e il Nevada ed è una località sciistica molto nota. Il 12 dicembre scorso, Renner aveva twittato una foto di un’auto sepolta dalla neve con la descrizione: “La nevicata del lago Tahoe non è uno scherzo“.