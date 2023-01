Tyroliella, il nuovo fungo scoperto nel Tirolo | FOTO

MeteoWeb

Le spore di un fungo appena scoperto, la Tyroliella, sotto forma di opere d’arte in vetro, sono state presentate al presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, dalla microbiologa altoatesina Ursula Peintner dell’Istituto di microbiologia dell’Università di Innsbruck. Negli ultimi anni, Peintner ha lavorato con il suo gruppo di ricerca sulla diversità dei funghi, scoprendo tredici nuove specie di funghi nelle aree alpine e subalpine del Tirolo. Tra questi c’è un nuovo genere, a cui è stato dato il nome di Tyroliella.

La docente altoatesina, assieme a Maraike Probst e Anusha Telagathoti, ha fatto visita a Kompatscher, al quale ha illustrato il suo lavoro di ricerca: “Chiamiamo questa specie di fungo, che abbiamo trovato nella regione alpina, Tyroliella e la dedichiamo al Tirolo in senso lato, includendo l’Alto Adige”, ha spiegato, presentando al presidente spore di funghi sotto forma di opere d’arte in vetro. Kompatscher, riferisce una nota, “ha espresso la sua gratitudine per il dono, sottolineando la proficua interazione tra scienza e cultura”. Kompatscher, inoltre, ha sottolineato “l’importanza della ricerca per lo sviluppo della società e per la competitività di un territorio”.