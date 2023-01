Ultraleggero precipita a sud di Roma: gravi 2 ex piloti Alitalia

MeteoWeb

Due ex piloti dell’Alitalia sono rimasti gravemente feriti nello schianto al suolo di un ultraleggero decollato dall’avio superfice di Artena, nel sud di Roma. Pochi minuti dopo l’inizio del volo, il Pioneer 330 ha iniziato a perdere quota ed è finito in un campo. Il pilota, un 69enne, ed il passeggero, un 75enne, entrambi di Roma, hanno riportato gravi conseguenze e per questo sono stati trasferiti in codice rosso in due ospedali romani.

La dinamica dell’incidente è ora in fase di ricostruzione da parte dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro.