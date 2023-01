Valanga sul Monte Elmo: recuperata una persona

MeteoWeb

È in corso l’intervento del Soccorso Alpino di Sesto per una valanga che si è staccata nel pomeriggio sul Monte Elmo. Secondo le prime informazioni, i soccorritori hanno localizzato e liberato una persona, avviando immediatamente le procedure di rianimazione. Si tratta di un uomo di circa 60 anni: per il momento non si hanno notizie sulle sue condizioni.

La valanga si è staccata nei pressi della ‘casermetta’ di Monte Elmo a circa 2.200 metri di quota. L’allarme è scattato verso le ore 16. Sul posto sono intervenuti gli uomini del CNSAS, dell’Alpenverein e della Guardia di Finanza. I soccorritori sono stati portati in quota con gli elicotteri Aiut Alpin e Pelikan 2. Da Bolzano è decollato anche quello della Guardia di Finanza con l’unità cinofila.

Nel pomeriggio sul versante austriaco dello stesso gruppo di montagne, sopra l’abitato Kartitsch, un’altra valanga ha interessato un gruppo di persone. Almeno una persona è stata travolta e trovata solo dopo lunghe ricerche. L’intervento è ancora in corso.