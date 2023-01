Valanghe: Campitello Matese ancora isolata, turisti bloccati

MeteoWeb

Situazione viabilità problematica a Campitello Matese (Campobasso) dove il distacco di 3 valanghe dalla montagna durante la notte tra venerdì e sabato ha reso impraticabile la circolazione sulla SP106, unica arteria di collegamento con la stazione sciistica. Le slavine hanno travolto anche alcune auto e messo in pericolo gli automobilisti, tra i quali il sindaco Alfonso Leggieri.

E’ stata disposta la proroga dell’ordinanza di chiusura della SP106 e del tratto che va dal km 201,1 della statale 17 fino all’imbocco della SP38. La circolazione è consentita con prescrizioni nella fascia oraria tra le 10 e le 16.

Decine i turisti che non hanno potuto lasciare ancora la stazione di Campitello Matese. Durante la notte si è registrata una nuova nevicata.

