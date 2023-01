Vento di burrasca a Genova, raffiche fino a 90 km/h

MeteoWeb

Decine, circa 50, gli interventi effettuati dai vigili del fuoco di Genova questa mattina a causa del forte vento: raffiche fino a 90 km/h hanno creato diversi danni, da tetti scoperchiati ad alberi abbattuti. Tra via Pisacane e via Casaregis un grosso ramo caduto sulla carreggiata ha reso necessario deviare il traffico per la messa in sicurezza dell’area. Disagi alla viabilità anche sulle alture di Molassana e in piazzale Parenzo

