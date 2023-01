Vento forte: corse a singhiozzo per Ischia e Procida

MeteoWeb

Disagi per i marittimi difficili oggi per Procida ed Ischia a causa delle avverse condizioni meteo: il forte vento da Sud/Ovest ha ingrossato il mare determinando lo stop di quasi tutti le corse assicurate dagli aliscafi per le due isole che vengono collegate al momento soprattutto dalle navi traghetto, in partenza da Napoli e Pozzuoli.

Domani è previsto vento fino a 40 nodi, mare con forza 6/7 ed onde di altezza superiore ai 3 metri.

