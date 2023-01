Vento forte: disagi per i collegamenti per Ischia e Procida

MeteoWeb

Disagi per i collegamenti marittimi per Ischia e Procida, a causa di venti da Sud/Ovest molto forti che spazzano il Golfo di Napoli. Sono sospese tutte le corse veloci e al momento sono confermate solo alcune effettuate dai traghetti. La situazione tenderà a maggiore criticità, in considerazione delle previsioni meteo che annunciano un ulteriore peggioramento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: